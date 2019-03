Le Rendez-vous habitation Laval, présenté par Sutton, a lieu à la Place Forzani jusqu’au 3 mars. Le porte-parole du salon, le commandant Robert Piché, invite les gens à découvrir ce que les 200 exposants et plus ont à offrir. Il y a de tout pour la maison neuve, la rénovation et pour l’aménagement extérieur.

Photos Pascale Vallée

Les promoteurs du Rendez-vous habitation Laval, Gérard Charlebois et Marc Desmarais, d’Essor Expo Média, entourent Yvon Cousineau, de Sutton, et le porte-parole du salon, le commandant Robert Piché.

Il y a plusieurs experts pour vous aider à planifier un aménagement extérieur. Dans l’ordre habituel, on aperçoit, de chez Aménagement paysager Technik D.K., Kevin Cameron, Virginie Hubert et Daniel Lamoureux.

Sutton, le partenaire du salon, était bien représenté. Sur la photo, on voit le commandant Robert Piché et Michel Valade bien entourés de Kim Filteau, Jade Laurendeau, Anouk Diaz, Carolyne Henry et Ronnie Assaf.

Il y a un excellent choix d’espaces extérieurs de qualité supérieure. Sur la photo, de chez Patio de Ville, Daniel Cousineau, Karl Leclerc et Cynthia Bergamin en compagnie du commandant Robert Piché.

Gérard Charlebois, d’Essor Expo Média, et le commandant Robert Piché sont en compagnie des dirigeants de BMO, Sabrina Della Fazia, Louis-Michel Lefebvre et Jamal Khalil.

Plusieurs exposants sont spécialisés dans les armoires de cuisine et meubles-lavabos. Jean-François Provost et Benjamin Roy, Armoires Agly, entourent Mélanie Carbonneau, d’Essor Expo Média.

Les visiteurs auront l’occasion de rencontrer des spécialistes et conseillers en design, architecture et sélection de produits. Sur la photo : Nelson Delle Donne, Cédric Savard-Fillion et Mathieu Grgunic-Houle, de Terrasse Deville.