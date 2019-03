Les folies culinaires d’Ève Salvail

Dans la liste des personnalités québécoises les plus connues au monde, il y a bien sûr Céline Dion, Xavier Dolan, Jacques Villeneuve... mais aussi Ève Salvail, célèbre mannequin avec son dragon tatoué sur le crâne. Ève est rentrée à la maison depuis deux ans et elle adore sa nouvelle vie d’entrepreneure, de DJ et, nouvellement, de muse et collaboratrice pour la collection de manteaux haut de gamme créée avec le designer Pascal Labelle. Cette femme de 47 ans avoue avec tendresse et sincérité qu’« on est ben icitte ». « Sincèrement, j’ai vécu à Tokyo, New York, Paris... une vie de privilégiée avec beaucoup de folies intenses que j’ai adorées et que j’aime encore, mais le Québec est un cocon rassurant, réconfortant. Le monde ici est ouvert, moderne, accueillant. On est vraiment bien chez nous. » C’est sûrement son enfance, vécue en toute simplicité à Matane, qui lui a conféré cet état d’esprit, loin des paillettes, du glamour et du champagne qui coule à flots lors des défilés de mode. Relaxer et se ressourcer dans les Laurentides — désormais son lieu de vie — c’est parfait pour Ève, pourvu qu’il y ait un verre pas trop loin, dit-elle avec un clin d’œil.

À LIRE AUSSI: La recette d’Ève Salvail

Questionnaire gourmand

On imagine que, comme mannequin, tu manges que de la salade... Cliché et réalité ?

Photo Adobe Stock Oui, je sais, ce n’est pas un truc évident pour toutes les femmes et pour les hommes aussi. J’ai la chance d’avoir un corps qui répond bien à la nourriture, et c’est tant mieux, car il faut dire que j’adore manger et que j’aie un faible pour le foie gras de canard, ça te donne une idée de mes excès de nourriture. J’adore manger et boire par la même occasion.

Pour toi, un bon repas et une soirée parfaite, c’est quoi ?

J’ai une très grande maison à la campagne avec 12 chambres, alors j’invite bien du monde chez moi, c’est un peu comme un hôtel, l’auberge espagnole en quelque sorte, et le party prend vite. Par contre, chacun met la main à la pâte, et c’est le cas de le dire, car les pâtes sont souvent au menu. J’ai été élevée à la française pour la cuisine. On mangeait le soir à 20 h 30 de grands classiques de la cuisine française, mais avec le temps, je suis devenue une amoureuse de la cuisine italienne. J’y ai aussi vécu, ceci explique cela. La simplicité des ingrédients, la facilité d’exécution, l’harmonie des saveurs, le bonheur. Chez moi, chacun fait ce qu’il veut, il ouvre le frigo et se sert. Il mange quand il veut, c’est relax, sans chichi, mais lorsqu’on se met à table tous ensemble, c’est impressionnant. Ma table est immense, mais vraiment immense, on peut y asseoir plus de vingt personnes.

Quel repas prépares-tu habituellement ?

Lasagne aux truffes. Des crevettes de Matane évidemment, puisque j’y ai passé une bonne partie de mon enfance, je m’arrange toujours pour en avoir en saison, un souvenir de jeunesse formidable. En dessert, un pouding chômeur, c’est la recette de ma mère, c’est tellement bon. Sinon, une mousse au chocolat.

Essayes-tu tes recettes avant de les servir à tes invités ?

Non, je cuisine souvent les mêmes recettes italiennes. Les gens adorent la cuisine italienne, c’est rare que tu te loupes avec cette cuisine savoureuse. J’aime bien aussi improviser avec ce que j’ai dans le « fridge », ça donne ce que ça donne.

Raconte-moi la réalisation culinaire dont tu es la plus fière.

Ce n’est pas une recette en particulier, mais la quantité d’invités que je reçois. On fait un « party des Salvail » chaque été, et cuisiner pour 22 personnes, c’est un exploit pour moi ! J’en suis bien fière. Servir tout le monde en même temps, sans rien oublier ou sans brûler quelque chose, c’est une belle satisfaction.

Dis-nous que tu as déjà raté des choses à l’occasion et qu’il t’est déjà arrivé de servir un plat complètement raté...

Oui, une fois (c’est la seule heureusement), j’ai raté ma tarte provençale. L’élément chauffant dans le bas de mon four ne fonctionnait pas et je ne m’en suis pas aperçue, alors la pâte de cette tarte salée n’a pas cuit du tout. Une catastrophe.

Meilleures expériences culinaires à vie ?

Restaurant le Fantôme à Montréal. J’ai mangé un plat malade, un sandwich au beurre d’arachide, confiture et foie gras de canard. Les homards que mon père pêchait et que l’on mangeait le soir même, fabuleux. Des crevettes frites à Fuerteventura en Espagne. J’en ai mangé pendant tout le voyage tellement c’était bon, ça me rappelait mon enfance à Matane.

Ça sentait quoi chez toi, dans la cuisine, lorsque tu étais petite ? Photo Adobe Stock Les desserts (biscuits, gâteaux), ma mère n’arrêtait pas d’en faire tout le temps et j’adorais ça. Opéra, mousse au chocolat, crème brûlée au foie gras, c’est à cause de plats comme ça que j’aime tant le foie gras aujourd’hui. En fait, je pourrais manger n’importe quoi si le foie gras était l’ingrédient principal du plat. Aussi, enfant, j’allais avec mon père à la pêche à la morue, qu’on faisait cuire quelques heures plus tard, c’était génial.

As-tu un rêve culinaire ? Par exemple, un resto où tu souhaites aller, un projet culinaire, un vin rare à déguster... ?

Je suis vraiment chanceuse sur ce point, j’ai vraiment tout essayé même dans mes rêves les plus fous ! J’ai même été invitée par le couturier Yohji Yamamoto à Tokyo dans un restaurant de sushi, chaque bouchée était vivante. Ce n’était pas évident, surtout lorsque tu devines que c’est un privilège que l’on t’offre.

Fromage préféré ?

Photo Adobe Stock Burrata, puisque je suis pas mal italienne côté cuisine, mais aussi un bon Riopelle de l’Isle de la Fromagerie de l’Île-aux-Grues.

Son carnet d’adresses