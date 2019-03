Les personnes condamnées pour possession simple de cannabis auront droit à un pardon

OTTAWA | Un peu plus de quatre mois après l’entrée en vigueur de la loi sur la légalisation du cannabis, le gouvernement Trudeau annonce que les personnes condamnées pour possession simple de cannabis par le passé bénéficieront de pardons.

Ces personnes «devraient être autorisées à se libérer du fardeau et de la stigmatisation de ce casier judiciaire, en éliminant les obstacles aux possibilités d'emploi, à l'éducation, au logement et même à la capacité de simplement faire du bénévolat pour un organisme de bienfaisance dans leur collectivité», ont indiqué les ministres Ralph Goodale et Bill Blair, dans un communiqué conjoint, vendredi.

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et celui de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé ont précisé que le projet de loi C-93 à cet effet qu’ils ont présenté vendredi prévoit «une procédure accélérée et sans frais de suspension de casier judiciaire pour la possession simple de cannabis».

«Par le passé, l'application des lois sur le cannabis a touché de façon disproportionnée certains Canadiens, en particulier les membres des communautés noires et autochtones, peut-on lire dans le communiqué des deux ministres. Éliminer la stigmatisation associée à un casier judiciaire ainsi que les frais et la période d'attente pour le faire, pour les personnes ayant déjà purgé leur peine et qui se sont ensuite révélées être des citoyens respectueux des lois, améliore la sécurité publique et offre de meilleures possibilités pour tous les Canadiens.»

Rappelons que la Loi sur le cannabis, en vertu de laquelle le cannabis à des fins récréatives a été légalisé au Canada, est entrée en vigueur le 17 octobre dernier.