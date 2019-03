Les ventes des détaillants atteindront 132 milliards $ en 2019

Après une croissance de 3,3 % en 2018, les ventes des détaillants devraient connaître une augmentation de 2 % pour atteindre 132,4 milliards $ en 2019.

« L’économie, qui va très bien, devrait continuer à être favorable pour nos détaillants », soutient le président du Conseil québécois du commerce au détail (CQCD), Léopold Turgeon.

Au cours des dernières années, les détaillants présents au Québec ont vu leurs ventes progresser de 6,2 % en 2016, de 6 % en 2017 et de 3,3 % en 2018.

Selon les prévisions du CQCD, les consommateurs québécois dépenseront ainsi 132,4 milliards $ au Québec en 2019. L’an dernier, les ventes des détaillants ont totalisé 129,8 milliards $.

Depuis cinq ans, le CQCD observe que les prix de certains produits ont fortement augmenté alors que d’autres ont fléchi. Par exemple, les prix du matériel de divertissement et de l’essence ont baissé alors que ceux des aliments achetés et des meubles ont augmenté.

Le CQCD soutient que la hausse du prix de l’essence et des taux d’intérêt sera à surveiller cette année. Ces deux éléments pourraient avoir un impact direct sur les dépenses des consommateurs au cours des prochains mois.

L’automobile au sommet

L’industrie automobile et l’alimentation représentent les deux plus importants secteurs de consommation au Québec. L’an dernier, la moitié des dépenses des consommateurs a été réalisée dans l’alimentation (21,9 %) et l’automobile (28,1 %).

Les dépenses en marchandises diverses (10 %), en essence (9,4 %) et produits de santé et soins personnels (8,8 %) ont également généré d’importantes ventes.

En 2018, le CQCD note que les dépenses dans les magasins de détail divers ont progressé de 13,9 % contre 10,5 % dans les magasins d’appareils électroniques et d’électroménagers, de 6,9 % dans les magasins d’accessoires de maison et de 5 % dans les magasins de vêtements.