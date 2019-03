L’incorruptible

À mon avis humble, timide et modeste, tout le monde passe à côté d’un comportement remarquable. Doigts, regards, claviers et caméras sont pointés sur Trudeau et son entourage pour avoir tenté d’influencer la ministre de la Justice, mais personne ne la félicite, elle, Madame Jody Wilson-Raybould pour son intégrité, sa droiture, son incorruptibilité. Imaginez-vous la pression qui a dû descendre sur elle depuis décembre lorsque Justin et ses intéressés se sont mis à la rencontrer, l’appeler, la texter lui demandant de trouver une solution alors que, bien évidemment, il n’y en a pas. Elle a été nommée pour son impartialité, son honorabilité et on la poussait dans l’autre sens. Malhonnêtes comme dix, en plus, ils lui mettaient le poids des capitaux et emplois perdus sur les épaules. Certains soirs, cette femme a dû se sentir extrêmement seule, mais elle n’a pas bronché. Elle est restée droite, digne et, j’ajouterais, majestueuse parce que c’est la tête dirigeante de son pays qui essayait de la corrompre.