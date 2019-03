Lisée dévoile le titre et la couverture de son livre

Jean-François Lisée a commencé ce vendredi la prévente de son prochain livre en dévoilant le titre et la couverture.

Vous souhaitez être ab-so-lu-ment certains d'avoir une copie de mon nouvel ouvrage dès sa sortie ?

En plus, vous souhaitez profiter d'un rabais de 10% ?

Et d'une dédicace personnalisée ?

Vous avez quelques jours pour pré-commander en cliquant ici: https://t.co/eHLbRaneB5 pic.twitter.com/pWH8hrixb5 — Jean-François Lisée (@JFLisee) 1 mars 2019

L'ouvrage qui porte le titre sans équivoque, Qui veut la peau du Parti Québécois? Et autres secrets de la politique et des médias, doit sortir en librairie au courant du mois.

«Vous souhaitez être ab-so-lu-ment certains d’avoir une copie de mon nouvel ouvrage dès sa sortie? En plus, vous souhaitez profiter d’un rabais de 10%? Et d’une dédicace personnalisée?», a écrit l’ex-chef péquiste sur Twitter.

Dans ce bouquin, lancé quelques mois seulement après sa défaite dans la circonscription de Rosemont, Jean-François Lisée doit se pencher sur «le passé et l’avenir» du PQ.

«Dans ce livre, je fais le récit de mes deux ans comme chef du plus important parti politique au Québec -par le nombre de ses membres et de ses militants, par son financement populaire- et je décris la difficulté d’exprimer sa vitalité lorsque tous autour de vous prédisent votre disparition prochaine. Chemin faisant, je cherche la cause de ce discours mortuaire injuste et malsain devenu un puissant poison politique», est-il écrit sur son site web.

Jean-François Lisée a subi la défaite aux mains de Vincent Marissal de Québec solidaire aux élections générales d’octobre 2018. Il a été à la tête du Parti Québécois pendant deux ans.