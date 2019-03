Lisée voulait laisser sa place de chef du PQ à Hivon

Jean-François Lisée a demandé à Véronique Hivon de le remplacer comme chef du Parti québécois, mais les discussions auraient achoppé car l'on craignait de devoir déclencher une course à la direction plutôt que de procéder à un couronnement.

PRIMEUR: Dans son livre, @JFLisee affirmera qu’il a voulu laisser sa place de chef du @partiquebecois à @vhivon avant de la nommer vice-chef.Les discussions auraient achoppées en raison de la crainte de devoir déclencher une course plutôt que de procéder à un couronnement. #polqc — Jonathan Trudeau (@JETrudeau) 1 mars 2019

C’est du moins ce qu’avance le chroniqueur de La Joute Jonathan Trudeau dans un «tweet» publié aujourd'hui.

Ces discussions auraient eu lieu dans les semaines précédant sa nomination à titre de vice-chef, en février 2018.

«Il lui a offert sa place, formellement», a aussi expliqué l’analyste Trudeau à Mario Dumont sur les ondes de LCN.



Ces révélations seront racontées dans le livre de Jean-François Lisée, Qui veut la peau du Parti québécois, et autres secrets de la politique et des médias, qui doit paraître au cours du mois de mars.



«Il a eu des discussions avec elle et, là où ç’a achoppé, c’est que Jean-François Lisée se disait: “Il faut que Véronique Hivon puisse arriver avec toute la latitude, toute la reconnaissance, toute la légitimité, et ça doit passer par un couronnement. On n’a pas les moyens de se taper une autre course à la direction”», selon Jonathan Trudeau.

