Lupita Nyong’o, la dernière Bond girl de Daniel Craig?

Lupita Nyong’o serait le premier choix des producteurs de James Bond pour jouer la dernière Bond Girl de Daniel Craig.

La nouvelle est tombée quelques heures après qu’il a émergé que Rami Malek était pressenti pour jouer le méchant du film. Selon Deadline, Lupita Nyong’o serait voulue pour le rôle par les producteurs.

Le film sera réalisé par Cary Fukanaga. Il s’agira du dernier James Bond incarné par Daniel Craig, qui devrait quitter la série.

La sortie du film est prévue pour avril 2020. Danny Boyle devait réaliser le métrage, mais il a finalement quitté la production à cause de différends créatifs avec les producteurs.

Le futur remplaçant de Daniel Craig n’est pas encore connu, et de nombreuses rumeurs circulent à ce sujet.

Lupita Nyong’o a connu un succès interplanétaire avec Black Panther. On la verra dans la suite de Get Out, Us, réalisée par Jordan Peele.