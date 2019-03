LONGUEUIL - La Ville de Longueuil a décrété des mesures exceptionnelles afin de rendre la vie plus facile aux piétons et aux automobilistes auxquels la neige et la glace causent des problèmes.

La municipalité a ainsi décidé de mettre en branle une importante opération de déglaçage. Au cours des prochains jours, à l'aide de niveleuses, les employés vont casser et ramasser la glace qui a jusqu’à 18 cm d’épaisseur par endroit.

«À tous les épisodes de pluie qu’on a eus, ça a été suivi de gel intense, donc la glace était définitivement trop dure. En fin de semaine, on nous a annoncé un répit...», a indiqué Sylvie Parent, la mairesse de Longueuil, à la caméra de TVA Nouvelles, pour expliquer pourquoi ce déglaçage n’avait pas été fait avant.

De telles mesures n’avaient pas été adoptées à Longueuil depuis la crise du verglas en 1998.

La Ville a en outre débloqué 300 000 $ en urgence pour déglacer les rues résidentielles. Une cinquantaine d'employés ont été ajoutés aux équipes habituelles.