Peu de Canadiens capables de déceler des tentatives de fraudes

TORONTO – Alors que sept Canadiens sur 10 disent être capables de détecter une tentative d’hameçonnage, un sondage mené par Interac Corp révèle que 96 % d’entre eux ont été incapables d’identifier l’option la plus sécuritaire lors d’une mise à l’épreuve.

Le sondage révèle que 55 % des personnes interrogées croient être protégés de toute fraude tant qu’ils ne cliquent sur aucun lien, alors que, comme le rappelle Interac Corp «les fraudeurs ont recours à plusieurs autres astuces pour obtenir l'information confidentielle».

«Le paysage numérique d'aujourd'hui est complexe. Les fraudeurs ont recours à des méthodes de plus en plus sophistiquées et il est donc de plus en plus difficile de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux ou d'un message frauduleux d'un message amical», a indiqué Rob Fodor, vice-président, Risques reliés à la fraude, Interac Corp.

Au cours d’une mise à l’épreuve, une grande majorité des répondants n’ont pas pu déterminer le niveau de risque dans les scénarios impliquant des demandes suspectes d'accepter des transferts d'argent (84 %), la vérification d'identifiants personnels (63 %) et des requêtes demandant de cliquer sur un lien d'hameçonnage (82 %).

Les résultats indiquent que la génération Z, les personnes nées après 1995, est la moins confiante en ce qui concerne leurs capacités de détecter une tentative d'hameçonnage (65 %).

Du côté des milléniaux, ils sont 44 % à croire qu’il est plus probable de se faire piquer par un essaim d'abeilles que d'être victime d’une fraude bancaire.

Et 46 % des baby-boomes interrogés pensent que la solution en cas de tentative de fraude est de fermer le navigateur ou de supprimer le texte. Le sondage a été mené auprès de 1064, du 1er au 5 février 2019.

Quelques conseils de base: