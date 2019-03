Podium d’athlète et pharmacien

J’imagine la scène. J’en ai écrit une semblable pour Lance et Compte. C’était Francis Gagnon, le fils de Marc, qui s’injectait une merde dopante dans la cuisse. Mais les policiers n’intervenaient pas.

À Seefeld en Autriche, le skieur subissait une transfusion sanguine dans le bras quand la police est débarquée. En tout, neuf personnes ont été arrêtées dont Alexey Poltoranin, un Kazakh fort de douze victoires en Coupe du monde.

J’imagine l’autre scène. Alain Bergeron du Journal qui vient se planter devant Alex Harvey pour obtenir ses réactions et ses réflexions.

La plaie

Et Alex Harvey a mis le doigt sur l’épouvantable plaie que révèlent cette enquête policière et ces arrestations. Comment se fait-il que les gros laboratoires de l’Agence mondiale antidopage, ceux de toutes les agences nationales, et les « spécialistes » de la fédération internationale de ski, n’aient rien vu ?

Comment se fait-il que ce soient des humbles flics, comme ceux de District 31, qui ont mené l’enquête et pogné toutes ces racailles l’aiguille dans la chair ?

Va-t-il falloir déléguer Poupou, Pat et Bruno aux quatre coins du monde pour nettoyer le sport de haut niveau ? Vous voyez bien que ça n’a pas de bon sens. La police doit servir à attraper les bandits, à protéger les citoyens et pas à arrêter les champions du sport d’élite.

La fin de la naïveté

Le dopage est un cancer. C’est le crime organisé du sport. Dans la vraie vie, la police travaille jour et nuit pour contrôler et prévenir le crime organisé. Ça n’empêche pas la mafia et les Hells de rouler de grosses affaires au pays. Et ailleurs.

On fait quoi avec le crime organisé ? On fait accroire qu’il n’existe pas ? La réponse, vous la connaissez. Il faut vivre.

On fait quoi avec le dopage ? On lutte, on tente de le contrôler et de s’en débarrasser en sachant qu’il y aura toujours un chimiste ou un médecin plus futé que les spécialistes de l’AMA ou des fédérations internationales.

Vous le savez sans vraiment en être vraiment conscients mais il vous arrive de manger dans un restaurant contrôlé par le crime organisé.

Quand vous retirez de l’argent des machines distributrices, il y a toujours de grosses chances que ce soit de l’argent sale que le crime organisé s’affaire à blanchir. Ces gens-là vous côtoient souvent au casino.

Vous haussez les épaules et vous continuez à vivre. Mais j’espère que vous n’êtes pas trop naïfs.

C’est simple, continuez d’applaudir vos champions mais ne soyez pas naïfs. Et gardez toujours en tête un certain doute. Même vis-à-vis vos propres champions, vos héros. Il n’y a plus jamais moyen d’être certains.

Honneur aux pharmaciens

Ce que je viens d’écrire est injuste pour les athlètes propres. Mais pensez-vous qu’Alex Harvey ne sait pas qu’il se vide le cœur et le corps dans un sport de pourris ? Pensez-vous qu’à son niveau, il n’est pas capable de détecter les explosions inattendues dans les performances et les chronos ? Pensez-vous qu’Alex ne sait pas qu’il est entouré de dopés ? Mais vous voulez qu’il fasse quoi ? Il ne peut pas se plaindre publiquement sans avoir de preuves palpables. Il ne veut pas non plus salir un sport qu’il adore et respecte.

Faut-il prendre la décision d’applaudir strictement les performances sans se soucier du dopage ou du comportement de la personne dans la vie ?

Ça va peut-être arriver dans quelques décennies si la société évolue comme c’est le cas depuis un demi-siècle. Les parfaits trous de cul vendent leurs performances via les réseaux sociaux ou à la télé spécialisée et ils font des millions.

On le sait, les grandes compagnies offrent ces millions aux gagnants des médailles d’or. Aux gagnants des Grands Chelems. Que faut-il faire dans la vie ? Prendre le risque de quelques injections dans une cuisse et gagner des millions ou finir quatrième en avalant des jus de légumes ?

La réponse morale est le jus de légumes.

Mais le monde est-il moral ?

Ça va finir avec des podiums doubles. Le médaillé et son pharmacien. Au moins, ça va être clair.

Des cons racistes ne font pas un peuple raciste

On parle beaucoup de ces cons caves racistes qui ont sali la réputation de la race humaine en fin de semaine à St-Jérôme.

Tout le monde ou presque est tombé sur le dos des policiers qui ne sont pas intervenus. Vous voulez qu’ils fassent quoi les policiers devant les conneries racistes d’une poignée de morons ?

C’est quoi le crime ? Propos haineux ? Va-t-on demander aux policiers d’arrêter tous les racistes qui crient encore fucking frogs aux athlètes québécois ? Et les policiers devraient-ils arrêter tous les extrémistes qui vomissent sur notre société au nom d’une religion ?

Que les politiciens changent les lois. En attendant, c’est à l’ensemble de la population de fermer la gueule à ces salauds.

Parce qu’il ne faut pas se tromper. Oui, il y a des demeurés racistes au Québec. Mais quelques poignés de cons racistes ne font pas un peuple raciste.

Les réseaux sociaux

Pour une fois, les réseaux sociaux pourraient être très utiles. On ne peut demander aux gens de jouer aux justiciers et d’aller sortir à coups de pied au derrière ces caves. On ne peut compter sur la police, ils ont les mains liées. Et comment agir quand il n’y a pas de crime tel que défini par la loi ?

Une bonne façon d’aider la société, c’est de prendre des vidéos et des photos de ces demeurés. Et de les partager via Facebook et Twitter.

Quand le raciste rentrera au bureau ou à l’usine le lendemain, quand un patron va lui dire de prendre ses effets personnels et de décrisser ailleurs, il comprendra le message. Et ses semblables aussi.

Le racisme est une tare personnelle qui devient une maladie sociale. C’est à la société par ses citoyens à renvoyer ces demeurés là où ils sont bien.

Dans les égouts.