Pour chasser le froid!

Rien de mieux qu’un rouge rond et généreux, bourré de soleil et doté d’une grande buvabilité pour nous faire oublier qu’il reste encore 3 semaines à l’hiver!

Et pour y arriver, je vous invite à jeter votre dévolu sur cette petite merveille élaborée par Mathieu Cosse et Catherine Maisonneuve dans Sud-Ouest de cette douce France (car, oui, ils ont peut-être des gilets jaunes, mais ils n’ont certainement pas des bancs de neige aussi hauts que la tour Eiffel ou presque!).

Les cuvées du domaine sont déterminées par la spécificité des sols. Les pieds de vigne utilisés pour faire cette cuvée La Fage poussent dans des sols argilo-graveleux. Tout est cultivé en bio et biodynamie. Le 2015 surprend par sa richesse et son velouté. Des tanins très fins venant structurer un vin profond et doté d’une fraîcheur de fruit qui bercent le palais. Difficile de trouver du malbec (qu’on appelle côt dans la région) aussi gracieux et digeste. Déjà agréable, le vin possède un potentiel de développement certain (10-15 ans). Bref, tout ça à moins de 20$ et sans besoin de partir dans le Sud! Servir idéalement autour de 16-17 °C après un passage en carafe de 30-45 minutes.

La Fage 2015, Domaine Cosse Maisonneuve, Cahors, France

28,25 $ - Code SAQ 10783491 – 13 % - 1,2 g/l

*** ½ $$$