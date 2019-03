Sebastian Vettel et Lewis Hamilton ont gardé le meilleur pour la fin lors de la huitième et dernière journée des essais hivernaux de F1.

Les deux candidats logiques à la course au titre en 2019 n’ont été départagés que par trois millièmes de seconde, vendredi, lors d’une ultime tentative de part et d’autre pour réaliser le temps le plus rapide des deux semaines préparatoires.

À ce jeu, c’est le pilote allemand qui est sorti gagnant à bord de sa Ferrari, même si son parcours a été interrompu en milieu d’après-midi par un problème électrique. Il a parcouru le circuit de Barcelone – Catalogne en 1 min 16,221 s.

Plutôt discret depuis le début des essais, Hamilton, lui, a tenté le grand coup lorsque sa Mercedes a été chaussée de la gomme la plus tendre. Il a stoppé le chrono à 1 min 16,224 s.

En occupant les premières places au tableau, ces deux grands rivaux ont clairement affiché leurs couleurs en prévision de la nouvelle saison qui s’amorcera le 17 mars à Melbourne, en Australie.

Inquiétude chez Racing Point ?

Valtteri Bottas, coéquipier du Britannique chez Mercedes, a réalisé le troisième temps de la journée.

Du côté de Racing Point, cette écurie rachetée en août dernier par le milliardaire canadien Lawrence Stroll, le pilote Sergio Pérez, qui a pris le relais de son partenaire Lance Stroll vendredi, a dû se contenter de la 12e place sur les 13 participants.

Seul Robert Kubica, sur Williams, a fait pire que lui. Toutefois, comme la veille, la nouvelle monoplace a pu franchir le plateau des 100 tours parcourus.

« Nous aurions évidemment souhaité que ces essais hivernaux se prolongent, a dit Stroll, mais notre bilan est quand même positif. La voiture répond à nos attentes, mais elle doit progresser davantage. Tous les ingrédients sont là. »

N’empêche que le bolide de Racing Point a concédé vendredi une bonne longueur d’avance sur ses concurrents directs, dont Renault, Haas et Alfa Romeo notamment.

« Je suis convaincu, a poursuivi le jeune pilote montréalais, que nous serons plus performants à Melbourne, tout en reconnaissant que la compétition sera très forte cette année. »

Stroll a dû interrompre ses essais jeudi en raison d’un petit pépin mécanique.

« Ce n’est rien d’alarmant, a-t-il fait savoir. C’est un capteur qui a été responsable de notre panne. On n’a pas pris de chance pour permettre à Sergio de piloter la voiture le lendemain. »

Les essais hivernaux sont maintenant terminés. Finies les cachettes, c’est à Melbourne dans deux semaines qu’on aura l’heure juste.

Petit rappel : Vettel a gagné les deux derniers Grands Prix d’Australie...

Schumacher le plus rapide en F2

Plus au sud, le jeune espoir allemand Mick Schumacher a dominé la première ronde des essais privés en F2, une discipline dans laquelle il sera engagé à temps plein en 2019.

Le fils de Michael, septuple champion du monde de F1, a inscrit jeudi le chrono le plus rapide quand il a parcouru le circuit de Jerez, en Espagne, en 1 min 24,028 s, à bord de sa monoplace de l’écurie Prema.

Titré au championnat européen de F3 l’an dernier, il a devancé son plus proche rival, le Britannique Jack Aitken, par deux dixièmes de seconde.

Essais chez Alfa Romeo ?

Pour plusieurs observateurs, Schumacher, recruté par l’Académie Ferrari au cours des derniers mois, est déjà dans la mire de certaines équipes de F1 pour la saison 2020.

Pour une, l’écurie Alfa Romeo a déjà fait savoir que son nom figure sur sa courte liste de candidats à qui on souhaite proposer une participation à l’une des quatre journées d’essais privés en F1 prévues cette année.

Les deux premières auront lieu au lendemain du Grand Prix de Bahreïn, le mois prochain.

Seuls les pilotes recrues ou ceux qui ont disputé moins de deux épreuves officielles en F1 sont admissibles à ces tests.

Le Torontois Nicolas Latifi et Giuliano Alesi, le fils de Jean, ancien pilote de F1, ont réalisé les quatrième et septième temps les plus rapides à Jerez.

Les essais hivernaux en F2 se termineront la semaine prochaine au même endroit.

Dernière (jour 8) journée des essais libres de F1

Circuit de Barcelone-Catalogne

Photo AFP

Pilote Écurie Temps Pneus* Tours 1. Sebastian Vettel Ferrari 1:16,221 C5 110 2. Lewis Hamilton Mercedes 1:16,224 C5 61 3. Valtteri Bottas Mercedes 1:16,561 C5 71 4. Nico Hülkenberg Renault 1:16,843 C5 51 5. Daniil Kvyat Toro Rosso 1:16,898 C5 131 6. Carlos Sainz McLaren 1:16,913 C5 134 7. Romain Grosjean Haas 1:17,076 C5 73 8. Daniel Ricciardo Renault 1:17,114 C5 52 9. Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:17,239 C5 132 10. Kevin Magnussen Haas 1:17,565 C5 94 11. Max Verstappen Red Bull 1:17,709 C3 29 12. Sergio Pérez Racing Point 1:17,791 C5 104 13. Robert Kubica Williams 1:18,993 C5 90

* Cinq types de pneus pour piste sèche sont proposés par le fournisseur Pirelli pour ces essais hivernaux. Ils sont classés du plus dur (C1) au plus tendre (C5).

Bilan des deux semaines

Auteur du meilleur chrono des deux semaines d’essais hivernaux, Sebastian Vettel a bouclé 534 tours du circuit de Barcelone-Catalogne en huit jours pour une distance totale de 2510 kilomètres. Lewis Hamilton, lui, est le meneur au chapitre des tours parcourus avec 638. Il est d’ailleurs le seul à avoir franchi le plateau des 600 tours et des 3000 kilomètres. À part Pietro Fittipaldi, troisième pilote chez Haas, qui n’a participé qu’à la première semaine des essais préparatoires, seulement quatre engagés ont roulé sous la barre des 400 tours, soit Lance Stroll (336) et Sergio Pérez (289) chez Racing Point, ainsi que George Russell (299) et Robert Kubica (268), partenaires au sein de l’écurie Williams.

Pilote Écurie Temps Pneus* Distance 1. Sebastian Vettel Ferrari 1:16,221 C5 534 tours – 2510 km 2. Lewis Hamilton Mercedes 1:16,224 C5 638 tours – 3000 km 3. Charles Leclerc Ferrari 1:16,231 C5 463 tours – 2176 km 4. Valtteri Bottas Mercedes 1:16,561 C5 551 tours – 2690 km 5. Nico Hülkenberg Renault 1:16,843 C5 509 tours – 2392 km 6. Alexander Albon Toro Rosso 1:16,882 C5 489 tours – 2298 km 7. Daniil Kvyat Toro Rosso 1:16,898 C5 446 tours – 2096 km 8. Carlos Sainz McLaren 1:16,913 C5 473 tours – 2223 km 9. Romain Grosjean Haas 1:17,076 C5 407 tours – 1920 km 10. Lando Norris McLaren 1:17,084 C5 400 tours – 1880 km 11. Pierre Gasly Red Bull 1:17,091 C5 439 tours – 2063 km 12. Daniel Ricciardo Renault 1:17,114 C5 452 tours – 2124 km 13. Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:17,239 C5 497 tours – 2336 km 14. Lance Stroll Racing Point 1:17,556 C5 336 tours – 1579 km 15. Kevin Magnussen Haas 1:17,565 C5 403 tours – 1894 km 16. Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:17,639 C5 425 tours – 1998 km 17. Max Verstappen Red Bull 1:17,709 C3 401 tours – 1885 km 18. Sergio Pérez Racing Point 1:17,791 C5 289 tours – 1358 km 19. George Russell Williams 1:18,130 C5 299 tours – 1405 km 20. Robert Kubica Williams 1:18,993 C5 268 tours – 1260 km 21. Pietro Fittipaldi Haas 1:19,249 C4 61 tours – 283 km

* Cinq types de pneus pour piste sèche sont proposés par le fournisseur Pirelli aux essais hivernaux. Ils sont classés du plus dur (C1) au plus tendre (C5).