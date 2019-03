Road trip au Mexique

Après avoir passé beaucoup de temps sur les plateaux de tournage de séries telles que Like-Moi !, Les Invisibles et O’, Karine Gonthier-Hyndman a profité d’un temps d’arrêt pour s’offrir un voyage en solo vers le soleil du Mexique.

« J’ai voyagé seule pendant trois semaines, de la mi-janvier à la mi-février. J’ai trouvé ça fantastique. J’ai fait de la plongée, j’ai loué une voiture et je me suis déplacée d’un village à l’autre. J’étais au Yucatán et à Quintana Roo », raconte-t-elle, rencontrée sur le tapis rouge de la première du film Nous sommes Gold, jeudi dernier.