Les mouvements de personnel chez les Blue Jackets de Columbus pourraient-ils profiter au défenseur Seth Jones ?

Les Blue Jackets ont décidé de jouer le tout pour le tout en faisant l’acquisition de Matt Duchene et de Ryan Dzingel, des Sénateurs d’Ottawa. Et ce renforcement de l’offensive en Ohio risque fort bien d’avantager les participants du Pool national de Hockey (PNH) qui ont Jones dans leur alignement.

Les Jackets ne veulent pas simplement participer aux séries. Ils veulent parcourir le plus long chemin possible et tous les joueurs devront élever leur jeu d’un cran pour y arriver. Jones le premier. Il a d’ailleurs guidé les siens vers la victoire jeudi soir en marquant en prolongation contre les Flyers de Philadelphie.

Utilisé sur la première paire de défenseurs ainsi que sur la deuxième vague du jeu de puissance, le défenseur américain a marqué huit buts, inscrit 30 mentions d’aide et 38 points en 56 rencontres depuis le début de la campagne. Ne soyez pas surpris qu’il obtienne des points prochainement quand Duchene et Dzingel noirciront leur nom sur la feuille de pointage.

Il ne faut toutefois pas oublier Roman Josi dans cette catégorie de défenseurs, lui qui compte 51 points en 66 rencontres. Et inutile de rappeler que les Predators luttent pour le sommet de la division Centrale dans l’Ouest. À Pittsburgh, Kristopher Letang ne voudra sans doute pas rater le grand bal éliminatoire et le récent retour de Justin Schultz ne lui nuira certainement pas non plus.

Ehlers de retour

Depuis le temps qu’on en parle, Nikolaj Ehlers est enfin de retour dans l’uniforme des Jets de Winnipeg. Le Danois a été jumelé à la droite du nouveau venu Kevin Hayes et il est clair que sa production offensive en bénéficiera. En trois matchs, il ne compte qu’un but, mais il faut lui laisser un peu de temps pour retrouver ses repères après avoir été sur la touche pendant près de deux mois.

