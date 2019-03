Trump demande à la Chine la levée des taxes sur les produits agricoles américains

Le président américain Donald Trump a demandé vendredi à la Chine qu’elle supprime les tarifs douaniers sur les produits agricoles importés des États-Unis, soulignant que les discussions commerciales en cours se passaient bien.

« J’ai demandé à la Chine d’immédiatement supprimer toutes ses taxes sur nos produits agricoles (dont le bœuf, le porc, etc) », a écrit Donald Trump sur Twitter.

Il a justifié sa demande par la bonne avancée des négociations menées actuellement par les deux pays, ainsi que par sa décision de reporter sine die la date butoir du 1er mars, à laquelle Washington devait relever les droits de douane sur les importations chinoises.

« C’est très important pour nos formidables agriculteurs - et pour moi ! », a-t-il ajouté.

Après des mois de guerre commerciale, les États-Unis et la Chine avaient conclu une trêve de 90 jours dans le but de régler leurs différends. Celle-ci devait s’achever le 1er mars, mais Donald Trump a finalement levé cet ultimatum au vu des progrès réalisés lors de plusieurs sessions de négociations à Pékin et Washington.

Le conseiller de la Maison-Blanche Larry Kudlow a affirmé jeudi que les deux pays étaient sur le point de signer « un accord historique ». Une rencontre entre les présidents américain et chinois devrait être programmée.

Après un dernier round de négociations à Washington en février, le ministre américain de l’Agriculture avait évoqué l’engagement des Chinois à acheter 10 millions de tonnes de soja.

L’enjeu est crucial pour les cultivateurs américains: les États-Unis avaient exporté en 2017 environ un tiers de leur production de soja vers la Chine (où il sert surtout à nourrir les élevages de porcs) pour un montant de 14 milliards de dollars.

Mais les exportations américaines vers le géant asiatique ont plongé à l’été 2018, quand Pékin a imposé des surtaxes douanières sur le soja et d’autres produits agricoles venant des États-Unis.

Dans un geste de conciliation après le début de la trêve, la Chine s’était déjà engagée début décembre à augmenter ses commandes agricoles.

Les taxes douanières chinoises pénalisent sévèrement des régions agricoles américaines ayant largement soutenu M. Trump lors de son élection.