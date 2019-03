Or, « assurer la protection d’un délinquant en libération d’office n’est pas un motif de réincarcération » prévu à la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, selon son avocate. « Le demandeur n’avait alors contrevenu à aucune condition de sa libération d’office et avait donc légalement le droit de demeurer en liberté », ajoute Me Rita Magloé Francis dans la poursuite. Reconnu pour son caractère bouillant, l’ex-homme fort du clan Rizzuto avait pu quitter le pénitencier au printemps.