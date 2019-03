Un resto mexicain du Plateau annonce officiellement sa fermeture après 27 ans de «fiesta»

Le début d’année est assurément très difficile pour les restaurateurs montréalais.

Au cours des dernières semaines, plusieurs établissements ont annoncé leur fermeture.

Le dernier de la liste est le restaurant El Zaziummm. L’information circulait depuis quelques jours et c’est le 1er mars en matinée que les propriétaires ont confirmé la fermeture du restaurant.

El Zaziummm a marqué les Montréalais par son décor aux inspirations mexicaines des plus éclectiques, par son papier de toilettes aux tables pour que les clients puissent s’essuyer les mains, par son sandwich «Le Monstre» constitué d’un poulet entier et finalement par ses cocktails pas mal festifs!

Bien que plusieurs clients mentionnent avoir été déçus par la qualité de la bouffe et du service depuis le changement de propriétaire il y a quelque temps, c’est tout de même une institution vieille de 27 ans qui met la clé dans la porte.

