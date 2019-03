Une journée de tatouages flash féministes aura lieu ce week-end

Pour sa troisième édition, le Festival Not Your Babe Fest organise une journée de tatouages flash mettant en vedette 7 tatoueuses de Montréal.

Ce dimanche 3 mars, vous pourrez donc vous rendre à la COOP Katacombes pour vous faire tatouer une œuvre à prix raisonnable. En plus, 50% des profits seront remis au Native Women Sheter.

Parmi les artistes présents, on retrouve @AlixLeMonstre, @CamilleTattooer, @Marianne_Charlebois, @LuciTattoos, @ChloeLunaSolis, @karen.nine.fingers et @DelphineCouffeTattoos.

L’événement débute à 11h et il s’agit d’un concept «premier arrivé, premier servi», alors faites vite si vous voulez un tatouage spécifique!

Durant tout le week-end, une foule d’activités et de conférences sur le féminisme auront lieu à la COOP Katacombes. Il y aura même des cours d’auto-défense, de la bouffe végétarienne et végane et des shows en soirée!

Pour découvrir la programmation complète, c’est par ici.

COOP Katacombes

1635 boul. Saint-Laurent

