Une magnifique maison de style scandinave à vendre à 875 000 $ à Sutton

Les espaces épurés et ouverts, les meubles minimalistes, mais chaleureux... Le look scandinave ne cesse de séduire avec son design simple et efficace. C’est pourquoi cette maison de Sutton à vendre est tout simplement magnifique.

La propriété de 2000 pc construite en 2015 sur un grand terrain boisé est en vente au coût de 875 000 $.

Elle possède 3 chambres et un plancher chauffant en béton, une grande cuisine à aire ouverte, un majestueux foyer et elle a été construite avec des matériaux nobles et québécois pour la plupart.

La maison est située près de sentiers où faire de la randonnée vers le mont Sutton. Les amoureux de la nature et de la douceur scandinave seront certainement charmés par cette magnifique maison à vendre.

Tous les détails de cette propriété ici.

