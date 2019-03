Dossier de l'immigration au Québec: des pirates informatiques essaient de manipuler l'opinion publique

Une opération de manipulation de l’opinion publique, impliquant des comptes Twitter automatisés et des chaînes de lettres envoyées aux députés, a été orchestrée par des pirates informatiques contre la réforme de l’immigration du gouvernement Legault.

Depuis le dépôt du projet de loi 9, un réseau de centaines de comptes Twitter automatisés publie compulsivement des messages pour dénoncer la volonté du gouvernement Legault d’annuler les 18 000 dossiers d’immigrants toujours en attente d’une réponse du Québec.

Ces «robots» retweetent également les messages des opposants, afin d’amplifier le mouvement de contestation en ligne.

Tous les comptes répertoriés semblent provenir d’Iran, bien qu’ils puissent être contrôlés à distance grâce à un RPV.

La plupart ont été créés après le dépôt de la réforme, tandis que les autres n’affichent aucun message publié avant le dépôt du projet de loi. Ces comptes relaient des dizaines de tweets à l’heure.

Bien entendu, des milliers de vies sont réellement affectées par la volonté du gouvernement Legault d’annuler les dossiers des candidats à l’immigration. Toutefois, ces faux comptes répercutent les critiques des opposants, dont les adversaires politiques, afin de leur donner une plus grande résonance.

Plusieurs d’entre eux affirment également faire partie des 18 000 candidats écartés par la réforme.

Selon nos informations, les députés du gouvernement ont également reçu de nombreuses lettres par courriel provenant d’utilisateurs similaires.

Impact important

Le phénomène est jugé important par le gouvernement Legault. Un document dont le gouvernement a pris connaissance fait état d’une opération d’envergure.

«Nous sommes hautement préoccupés par toute tentative d’influence étrangère sur les affaires internes du Québec. Nous allons continuer de suivre la situation de près, mais nous ne ferons pas d’autres commentaires», a commenté par écrit une attachée de presse au cabinet du premier ministre, Nadia Talbot.

Un expert en sécurité informatique, Patrick Mathieu, qui a analysé le stratagème pour Le Journal, confirme que des centaines de faux comptes Twitter sont très actifs contre le projet de loi 9.

Le fondateur du Hackfest a pu analyser ce réseau grâce à des moteurs de recherche spécialisés. Ainsi, il a pu démontrer que ces faux comptes iraniens tweetaient des centaines de fois par jour des messages, directement du territoire persan.

«Les impressions [le nombre de vues, NDLR] sont énormes. Par exemple, hier, le mot-clic #Quebec_immigration_injustice a été tweeté 500 fois entre 14 h et 15 h, et il a été vu par 114 000 personnes.» Sur ces 500 publications, 170 provenaient de l’Iran et seulement trois du Québec.

Origine inconnue

Bien que les démocraties occidentales aient été la cible d’ingérence étrangère au cours des dernières années, notamment lors des dernières élections présidentielles aux États-Unis, rien n’indique qu’il s’agit dans ce cas-ci d’une initiative étatique.

Un individu peut facilement acheter un réseau de faux comptes à partir du Québec ou d’ailleurs dans le monde.

«Ça peut venir d’ici, d’un immigrant qui n’est pas content, ça peut être politique. Ça peut même être une attaque d’un autre gouvernement qui n’est pas content. Ça peut venir de partout, c’est ça qui est difficile à deviner», explique Patrick Mathieu.

Exemples de manipulations d’opinion sur les réseaux sociaux

JUIN 2016

Jusqu’à 3800 faux comptes Twitter associés à la Russie interviennent le jour même du référendum sur le Brexit avec le mot-clic #ReasonsToLeaveEU, rapporte le journal britannique The Telegraph, en octobre 2018.

2016

Une vaste opération est orchestrée par des intérêts russes via les réseaux sociaux pour influencer la campagne présidentielle américaine. L’objectif était de favoriser l’élection de Donald Trump à la présidence. En février 2018, les autorités américaines ont accusé 13 ressortissants russes et trois entreprises dans ce dossier.

AOÛT 2018

Twitter et Facebook ferment des centaines de comptes qui servaient à des campagnes de désinformation organisées à partir de l’Iran et de la Russie. Moscou et Téhéran ont contesté cette décision. Selon une entreprise de cybersécurité, FireEye, la campagne associée à des comptes iraniens visait la promotion de positions contre l’Arabie saoudite et Israël, et favorables à l’État palestinien, correspondant aux politiques iraniennes.

FÉVRIER 2019

De faux comptes Twitter associés à l’Iran, au Venezuela et à la Russie sont intervenus dans des enjeux canadiens tels que l’immigration et les oléoducs, constate CBC/Radio-Canada dans une analyse. Ces 245 comptes ont émis plus 20 000 tweets et ont depuis été fermés.

— Alexandre Robillard, Bureau d’enquête

Un réseau bien ficelé

Des robots iraniens diffusent des messages sur Twitter contre le projet de loi 9 sur l’immigration du gouvernement Legault, confirme le spécialiste en sécurité informatique Patrick Mathieu.

Ces centaines de faux comptes se multiplient chaque jour et propagent des informations contre les politiques d’immigration de la CAQ. Comment est-ce possible?

Faux comptes