Voyez en images l'hiver occupé d'Alexandre Dubé!

Alexandre Dubé, notre collaborateur aux actualités à Salut Bonjour week-end, ne chôme pas! Amateur de ski et de plein air, il a récemment entrepris un Baccalauréat à l'Université Laval, en plus de faire de la télé, les week-ends, à Québec! Occupé, tu dis? Il n'en reste pas moins qu'Alexandre profite bien de la vie et sait comment se ressourcer. Voyez un aperçu en images, de cet intellectuel aux allures de bon vivant, qui sait comment prendre la vie du bon côté!

À voir aussi: Vincent Dessureault est pilote d'avion: voyez ses sublimes photos!

1. Déjà en octobre dernier, Alexandre semblait avoir hâte à la prochaine saison de ski!

2. Alexandre, bien heureux quand la saison fût enfin commencée!

3. Alexandre est aussi très impliqué auprès de la communauté de skieurs. Il a d'ailleurs participé au 24h de Tremblant, au profit de la Fondation Charles-Bruneau.

4. Alexandre en pleine action, dévalant les pentes!

5. En janvier dernier, en plus de ses activités régulières, Alexandre s'est inscrit à la session d'hiver à l'Université Laval, à Québec. On admire sa soif de connaissance et son désir de repousser ses limites!

6. Aimerais-tu ça toi, sortir de ton chalet et dévaler les pentes? Nous aussi, beaucoup!

7. C'est magique de voir un garçon heureux et autant dans son élément!

8. La preuve qu'Alexandre profite vraiment bien de la vie: il prend le temps de se détendre dans les Laurentides, lors d'une petite marche d'automne. Bien joué.