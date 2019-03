HADDAD, Bill (Bahig Nabil)



À Laval, le 26 février, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Bill Haddad. Il était le fils de feu Lamia Messarha Haddad.Il laisse dans le deuil sa fille Catherine (Michel), ses petits-enfants Valerie et Philippe, son arrière-petit-fils Louka, ainsi que des amis qui lui étaient très chers et des liens importants établis au fil de sa carrière de plus de 40 ans, et qui sont devenus aussi des amis.Il sera exposé au Mausolée St-Martin, bâtiment arrière au:le samedi 9 mars de 14h à 19h ainsi que le dimanche 10 mars de 10h à midi et de 13h à 16h. Une cérémonie commémorative aura lieu sur place à 16h le dimanche.Des dons In Memoriam à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.