LADOUCEUR, Claude



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de M. Claude Ladouceur à l'âge de 86 ans. Il est décédé dignement et paisiblement le 24 février 2019.Il laisse dans le deuil son épouse qu'il a tant aimée après 65 ans de mariage Mme Pierrette Bergeron. Il manquera énormément à ses deux filles Sylvie, Jocelyne pour qui il a été un père extraordinaire et un père très aimant. Il laisse ses petits-enfants, Andréa (Carl), Mariza (Martin), ainsi que ses arrière-petits-enfants, Alice, Laurent et la petite Charlotte à venir.Il laisse également sa soeur Aline (Jean) ainsi que ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs amis.Une cérémonie sera célébrée le dimanche 10 mars 2019 à 16h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955, ch. Côte-de-Liesse, St-Laurent H4N 2N6. La famille y recevra les condoléances à partir de 14h.Un grand merci aux personnels de la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'île.Au lieu des fleurs, des dons à la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'île seraient appréciés.www.ResidenceSoinsPalliatifs.com