VILLIERS, Richard



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 24 février 2019, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédé M. Richard Villiers, fils de feu M. William Villiers et feu Mme Doris Croft, demeurant à Saint-Jean-sur-Richelieu.Prédécédé par son épouse Mme Paulette André, il laisse dans le deuil ses enfants: Alan (Henriette Goessele), Gerald (Joanne Spénard), Carol (Mario Richard) et Edward (Sylvie Thumerel), ses petits-enfants: Chanel et Tristan, Stephanie et Justin (Arlene Antonio), Christopher et Sarah, Kevin (Joanie Pellerin) et Martine, Sonny, Allison et Jennifer, ses 4 arrière-petits-enfants: Danea, Milena, Arielle et Léo, son frère et ses soeurs: Alan, feu Ann (Clive Twinn) et Jane (George Walton), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 10 mars 2019 de 13h à 16h30 au complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe.