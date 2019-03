FOURNIER, Fleurette

(née Bernèche)



À St-Jérôme, le 21 février 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Fleurette Bernèche, épouse de M. Paul Fournier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Johanne (feu Roger St-Jean), Michel, Gilles, Ghislain (Michelyne Dalpé) et Christian, ses petits-enfants Jonathan, Maxime, Mathieu, Nicolas, Guillaume et feu Sabrina, ses arrière-petits-fils Raphaël et Alexis, son frère Richard, sa soeur Lucie, ses beaux-frères et belles-soeurs Roland (Suzanne) et Roxanne, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 mars dès 10h au3198 RUE ONTARIO ESTMONTRÉAL, QC H1W 1P2514-527-4126 www.tsansregret.comLes funérailles seront célébrées ce même jour à 13h en l'église Nativité-de-la-Sainte-Vierge (située à côté du salon).