10 endroits qui donnent envie de faire un petit «road trip» jusqu'à Magog

Avouez qu’il faudrait vraiment se forcer pour ne pas aimer les Cantons-de-l’Est. Si vous cherchez une destination pour votre prochain road trip improvisé, rendez-vous dans le coin de Magog. Vous pourrez découvrir quelques-unes des meilleures adresses de cette belle région, à 1h30 de Montréal!

Voici 10 choses à faire durant votre séjour:

1. Patiner le long du lac Memphrémagog

On ne peut pas aller à Magog sans aller au bord du lac Memphrémagog; il attire les touristes depuis l’époque des bateaux à vapeur! En hiver, la meilleure façon d’en profiter, c’est de patiner sur le sentier glacé de 2,8 km qui longe le rivage. Vous pourrez admirer le lac gelé et les montagnes enneigées tout en faisant vos pirouettes. Avis aux romantiques: le sentier est éclairé en soirée.

2. Se payer une grosse poutine à la Cantine Chez Paul

Véritable institution de Magog, cette cantine de la Main vous rendra probablement très, très heureux si vous aimez la poutine et les steamés! Un must.

3. Faire une rando dans le parc national du Mont-Orford

Incontournable lieu de randonnée, ce parc est situé à 10 minutes de voiture de Magog. On y trouve 80 km de sentiers, et vous aurez de magnifiques vues sur les Cantons-de-l’Est si vous en choisissez un qui monte sur le sommet du mont Chauve ou du mont Orford. Pour la raquette, les sentiers font entre 2,5 km et 16 km: de quoi tester votre cardio!

4. Flâner à La Shop

Il paraîtrait que ce café-bar sert certains des meilleurs grilled cheese au monde et l’un des meilleurs café au lait des Cantons-de-l’Est. Vous voulez vérifier si c’est fondé? La Shop se trouve dans l’ancien siège social de la Dominion Textile, sur la rue principale. Bon appétit!

5. Commander une pinte à La Memphré

Allez déguster une Grande Dame, une Kilt ou une 1908 dans cette microbrasserie fondée il y a 20 ans. Installée dans une maison historique avec une belle terrasse, La Memphré se décrit aussi comme «resto-pub de style anglais», alors vous pourrez y prendre une bouchée.

6. Explorer les sentiers du Marais de la Rivière aux Cerises

L’accès à ce parc est gratuit et vous y trouverez différents sentiers, dont un sur pilotis qui fait 1,2 km à travers le marais. Qui sait? Vous allez peut-être «spotter» quelques animaux. En hiver, il y a une boucle de 2,8 km pour la raquette.

7. Dormir (ou juste prendre un café) à l’Auberge de jeunesse Magog-Orford

Installée dans un autre des beaux bâtiments historiques du centre-ville, cette auberge dispose de dortoirs, de chambres privées, d’espaces communs, d’une terrasse et d’un café à ne pas manquer: Les Estries. Parfait si vous voulez rencontrer d’autres voyageurs et prolonger votre séjour à peu de frais (à partir de 28 $ la nuit).

8. Goûter aux bagels frais de la Fabrique de bagels Café Noir

Le saviez-vous? Il y a une fabrique artisanale de bagels depuis 2012 dans la ville de Magog. Elle est ouverte tous les jours, alors pas d’excuses: passez chercher quelques pains tout chauds si vous avez un petit creux.

9. Se ressourcer au Spa Nordic Station

Il est moins connu que certains spas des Cantons-de-l’Est, mais il a fait ses preuves. Ouvert depuis 2004 aux abords du ruisseau Castle, le Spa Nordic Station comprend les traditionnels bains chauds et saunas en nature, mais aussi une «crypte vapeur», un banya russe et des zones de relaxation de style «chalet de bois rond».

10. Boire des bulles au Cep d’Argent

Ouvert depuis 30 ans, le vignoble Le Cep d’Argent fait désormais partie des classiques des Cantons-de-l’Est. Vous pourrez y faire des visites guidées ou de simples dégustations, notamment pour connaître les vins effervescents de l’endroit. (Consultez l’horaire ou faites une réservation avant d’y aller.)

