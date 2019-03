Rassemblée autour de la table avec quelques jeux de société, votre famille ne verra pas le temps passer ! Voici 10 jeux de société qui réuniront petits et grands en cette semaine de relâche.

Photo courtoisie, Benjo Utilisez vos méninges et faites preuve d’imagination avec Dixit, en tentant de deviner la carte magnifiquement illustrée, choisie par le conteur, 8 ans et plus, 3 à 6 joueurs. 39,99 $, benjo.ca

Photo courtoisie, Benjo Carcassonne est un jeu de stratégie dont l’objectif est de bien placer ses tuiles pour devenir le maître de cette grande cité médiévale, 7 ans et plus, 2 à 5 joueurs. 39,99 $, benjo.ca

Photo courtoisie, Club Jouet Si vous aimez « bluffer » l’adversaire et possédez un grand esprit de déduction, tentez de propulser le ARGH dans le panthéon de l’histoire de la libération animale, 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus. 19,50 $, clubjouet.com

Photo courtoisie, Club Jouet Relevez le défi du jeu Les Aventuriers du rail en tentant de traverser le plus de villes des États-Unis possible, en vous appropriant une partie du réseau ferré américain, 8 ans et plus, 2 à 5 joueurs. 67,90 $, clubjouet.com

Photo courtoisie, Club Jouet Avec Décrypto rejoignez les plus grandes équipes d’encrypteurs de la planète, puis tentez de donner des indices suffisamment clairs à votre équipe pour qu’elle vous comprenne, sans que vos adversaires découvrent les codes secrets, 12 ans et plus, 3 à 8 joueurs. 25.90 $, clubjouet.com

Photo courtoisie, Renaud-Bray Jouez à Honeycombs et aidez les abeilles à composer leur ruche en associant les différentes images des tuiles, 7 ans et plus, 1 à 8 joueurs, trois modes de jeux (rapide, tactique ou coopératif). 24,99 $, renaud-bray.com

Photo courtoisie, Club Jouet Regroupés autour du jeu évolutif Zombie Kidz les joueurs doivent développer ensemble la meilleure stratégie pour repousser les zombies qui ont envahi leur école, 7 ans et plus, 2 à 4 joueurs. 23,90 $, clubjouet.com

Photo courtoisie, Benjo Dans l’univers du jeu d’aventure et de stratégie Piratatak tentez de construire votre bateau avant que les pirates n’attaquent, 5 ans et plus, 2 à 4 joueurs. 12,99 $, benjo.ca

Photo courtoisie, Benjo Vous croyez tout connaître des animaux ? Comparez-les avec le jeu Cardline Animaux 1 ou 2 puis tentez de remporter la partie en vous débarrassant de toutes vos cartes, 7 ans et plus, 2 à 8 joueurs. 22,99 $, benjo.ca