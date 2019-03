BOUCHER, Roger



C'est avec un immense regret que nous annonçons le décès de M. Roger Boucher, de Charlemagne, le 14 février 2019 à l'âge de 89 ans et 4 mois, époux de Mme Yvette Belzile.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Sylvie (André) et Manon (André), ses petits-enfants Caroline (Sébastien), Jacynthe (Jonathan), Isabelle (Alexander), Pierre-Luc (Maude), Maxime (Mélanie), Marc-Olivier (Alexandra) et Stéphanie (Marc-André), ses arrière-petits-enfants Derek, Pénélope, Wesley et Béatrice, ainsi que Coralie, fille d'Alexandra. Il laisse aussi dans le deuil ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.Roger était un grand bâtisseur, passionné de la construction. Nous nous souviendrons toujours de ses belles histoires et de son coeur immense.Les funérailles auront lieu le samedi 9 mars 2019 à 14h en l'église Saints-Simon-et-Jude, située au 80 rue du Sacré-Coeur, Charlemagne, QC J5Z 1W9. Les portes ouvriront à midi pour les condoléances à la famille.Un grand merci à tout le personnel du CHSLD les Deux-Rives pour les bons soins prodigués.