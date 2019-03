DUBÉ née BRODEUR, Yvette



À Longueuil, le 8 février 2019, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Yvette Brodeur, épouse de feu M. Léonard Dubé.Elle laisse dans le deuil ses fils Alain (Solange) et Gaétan (Chantal), ses petits-enfants Nicolas, Stéphanie, Gabriel, Étienne, Cédric et Lorie, ses arrière-petits-enfants Elisabeth et Camille ainsi que plusieurs autres parents et amis.Un service religeux sera célébré le vendredi 8 mars 2019 à 11h, en l'église St-Matthieu, 1014 Richelieu à Beloeil. La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 10h.PROPRIÉTAIRE : ROBERT CENACwww.salonfunerairelfc.com