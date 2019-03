TREMBLAY, Gertrude



Mme Gertrude Tremblay, enseignante à Chicoutimi-Nord pendant 42 ans, est décédée le 28 février 2019, à l'âge de, épouse de feu Jean-Maurice Tremblay.Elle laisse derrière elle son fils Régis (Suzanne Bilodeau), sa petite-fille Kate (Pascal Comtois) et ses arrière-petits-enfants chéris Élie et Dany.Elle était la fille de feu Élie Tremblay et de feu Hélène Gauthier, la soeur de feu Lionel, feu Germaine (feu Maurice Villeneuve), feu Patrick, feu Julien (feu Charlotte Truchon), feu Élie-Marie, feu Yolande (feu Georges-Henri Tremblay), feu Serge (Huguette Gaudreault), feu Gilles (feu Ghislaine Tremblay), feu Marie-Joseph, feu Gervaise (feu Gervais Gaudreault), Marie-Hélène (Laurier Tremblay), feu Céline (feu Gérard Desbiens), feu Jean (Ginette Tremblay) et Norbert (Ginette Lavoie). Elle était la belle-soeur de feu Sylvio (feu Marie-Desneiges Fillion), feu Joseph (feu Alma Pilote), feu Giovanni (Simone Lespérance), feu Gaston (feu Hermance Gravel), feu Henri (feu Pierrette Gravel), feu Jeannine (feu Laurent Gravel), feu Yvan et feu Berthe.La famille recevra vos condoléances le samedi 9 mars de 10h à 13h30 au:277, RUE STE-ANNEVARENNES, QCcfpierretetreault@videotron.caTél. (450) 652-9131 - Téléc. (450) 655-0941Les funérailles auront lieu le même jour à 14h en la Basilique Ste-Anne, 195, rue Ste-Anne, Varennes.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la paroisse Ste-Anne-de-Varennes. Des enveloppes à cette fin seront disponibles au salon et à la Basilique.