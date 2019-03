217 000 actions de CGI vendues 19 M$

Chaque semaine apporte son lot de transactions sur la scène économique. Dans cette chronique hebdomadaire­­­, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les transactions d’initiés, les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Un ancien patron de CGI liquide des actions pour près de 20 M$

Photo courtoisie

Michael Roach, l’ancien grand patron de la firme informatique de Montréal CGI, a vendu plus de 217 000 actions de l’entreprise sur le marché cette semaine pour une valeur de plus de 19 millions $. Sa participation dans l’entreprise a été réduite à 8,8 millions $. Roach a quitté CGI en 2016 en annonçant qu’il prenait sa retraite, après avoir été à la barre de la firme pendant une décennie. Il demeure toutefois administrateur de l’entreprise. L’action a pris 7 % en 2019.

La maison du fils d’un ex-député libéral à vendre 2,4 M$ à Cap-Rouge

Photo tirée du site Royal Lepage

Une maison « haut de gamme » située sur un site « exceptionnel » de 18 000 pieds carrés a été mise en vente dans l’arrondissement Cap-Rouge, à Québec, pour 2,39 millions $. « 8000 pieds carrés, six chambres, trois salles de bains, plafond cathédrale de près de 20 pieds avec une luminosité incroyable, gym, piscine creusée, spa, garage 6 places ! » s’enthousiasme un courtier. La propriété appartient actuellement à la Fiducie Patrimoniale Beaulieu. Cette dernière est gérée notamment par Jean St-Hilaire, un entrepreneur et ancien haut dirigeant de l’Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec (APCHQ). Il est aussi le fils de feu l’ancien maire de Rimouski et député libéral québécois dans les années 1970, Claude St-Hilaire.

Le nombre d’acheteurs chinois a triplé à Montréal

Depuis l’entrée en vigueur de l’impôt sur la spéculation immobilière à Vancouver, le nombre d’acheteurs en provenance de la Chine n’a rien de moins que triplé à Montréal. C’est ce qu’on peut lire dans un document sur le site du ministère des Finances du Québec, qui se base sur des données de la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL). Même si ce nombre demeure encore marginal, il peut avoir un impact sur le prix des maisons de luxe. En effet, 25 % des maisons acquises par des Chinois dans la métropole « affichaient un prix supérieur à 1 million $ », selon le ministère.

Le proprio des Falcons s’offre un yacht de 180 M$

Photo Dutch Yachting

Le richissime propriétaire des Falcons d’Atlanta, Arthur Blank (qui a cofondé la chaîne Home Depot), vient de s’offrir un méga yacht pour la coquette somme de 180 millions $ US. Le yacht de 240 pieds possède 11 cabines pouvant accueillir 23 invités et 23 employés, selon le site à potins TMZ.