BRÉARD, Robert



Entouré des siens, le 25 février 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Robert Bréard, époux de madame Lise Thériault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Chantal, Johanne et Cynthia; ses petits-enfants Daphné, Adam, Allyson et Philippe ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 9 mars dès 13h, une cérémonie commémorative sera célébrée à 16h30.