MARTIN, Michael

À Laval, le 28 février 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Michael Martin.Il laisse dans le deuil ses enfants Kathleen et Michael (Geneviève) et leur mère Danielle, ses petits-enfants Alex et Mathieu, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 8 mars 2019 de 14h à 17h et 19h à 21h au complexeLes funérailles auront lieu le samedi 9 mars à 11h, en l'église Sainte-Dorothée, 655, rue Principale, Sainte-Dorothée, la famille vous accueillera dès 10h.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison de Soins Palliatifs de Laval seraient appréciés.