BOURGEOIS, Fabien



À Laval, le 24 février 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Fabien Bourgeois, retraité d'Hydro-Québec, époux de feu Mme Irène Harnois.Il laisse dans le deuil ses enfants Solange, Jacques, Lorraine (Jacques), Mario (Nicole) et Sylvain, ses six petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. Il laisse aussi dans le deuil ses soeurs Fernande (Benoît Girard) et Simone (André Langlais), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, cousins et cousines.La famille recevra les condoléances le samedi 9 mars 2019 de 10h à 14h à laLes funérailles auront lieu le jour même à 14h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du Manoir Saint-Patrice.