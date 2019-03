AUGER, Gaston



À l'hôpital Charles-Lemoyne, le 26 février 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Gaston Auger, époux de madame Anita Boie.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (Chantal Boucher), Jacqueline (feu Guy Fortier) et André (Manon Jetté) ainsi que ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et plusieurs amis de partout dans le monde.Né à Granby, Gaston Auger a consacré sa vie à sa famille et aussi au monde du spectacle. Il avait une grande passion, le cirque! Jeune, il forma avec ses frères le fameux ''Trio Auger'' ils étaient trapézistes.Par la suite, il fonda l'agence de spectacle, ''Les Attractions Gastoni'' ce qui lui a permis de produire des spectacles à travers le monde incluant des numéros de cirque mais également des numéros de vaudeville, des chanteurs populaires et des comédiens de tous les milieux.Il fut honoré pour sa contribution par l'Association canadienne des foires et des expositions ainsi que par l'Association des expositions agricoles du Québec.La famille recevra les condoléances à7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2le dimanche 10 mars à partir de 9h, suivi d'une cérémonie en la chapelle du complexe funéraire à 12h.