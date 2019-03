NABELSI, Gilles



À son domicile, entouré des siens, le 23 février 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé M. Gilles Nabelsi, époux de Mme Monique Cadieux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Mélanie (Alexandre) et Karine (Pascal), ses petits-enfants, Gabriel, Aurély et Océane, ses frères et soeurs Viviane, Guy, Gaétan, Germain, Ghislain, Claire et Anne-Marie, leurs conjoints, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 8 mars de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 9 mars dès midi:www.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le samedi 9 mars 2019 à 14h30, en l'église Sainte-Rose-de-Lima à L'île-Perrot, (300, boul. Perrot).