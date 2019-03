TELLIER, Fernand



À Brossard, le 27 février 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Fernand Tellier, époux de feu Marie-Rose LaBattaglia.Il laisse dans le deuil sa fille Lynn (Jocelyn St-Denis), ses petits-enfants Eric et David, ses arrière-petits-enfants Charles, Zoé et Félix.Il quitte également ses soeurs Denise (feu Roger St-Jean), Monique (Aimé Paradis) et son frère André (Pierrette Émond), ses belles-soeurs et son beau-frère, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 mars 2019 de 13 à 16h au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Champlain de Brossard pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié en la mémoire de Fernand Tellier.