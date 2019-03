HÉBERT BOILEAU, Jeannette



À Mercier, le 24 février 2019, à l'âge de 99 ans et 5 mois, est décédée Mme Jeannette Hébert, épouse de feu M. Alfred Boileau.Elle laisse dans le deuil son fils Rémi (Huguette Payant), sa petite-fille Josée Boileau (Yves Blanchet), ses petits-fils Jean-François Boileau (Amélie Boulet), Marc-Olivier Boileau, 4 arrière-petits-enfants, également sa soeur Agathe et son frère André.Elle était la mère de feu Roger Boileau (feu Lise Rochon) et la grand-mère de feu Roger Jr et de feu Dominic.La famille désire remercier particulièrement le personnel du 4e étage du Foyer Châteauguay.Une cérmonie d'adieu aura lieu au cimetière à une date ultérieure.MICHEL THÉRIAULT INC.Tél. 450-699-1717 www.rfmtheriault.ca