DUBEAU (LEBLANC), Fernande



À Montréal, le 28 février, à l'aube de ses 88 ans, est décédée Mme Fernande Leblanc, épouse de M. Wilbrod Dubeau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Daniel, feu Maurice (feu Carole), Richard (Lise), feu Normand, Marc et Alain, ses petits-enfants François et Maryse (Julien), ses arrière-petits-enfants, son frère Oscar, ses soeurs Thérèse et Laurette, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, au:15005 SHERBROOKE ESTPOINTE-AUX-TREMBLESH1A 3X1514-498-7682Condoléances: www.cimetieremontroyal.comle mercredi 6 mars de 14h à 16h et de 18h à 20h, suivi du service funéraire en la chapelle du complexe.