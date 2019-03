FORTIER, Jacqueline



À l'Île-des-Soeurs, le 14 février 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Jacqueline Fortier, épouse de feu Elzéar Dionne.Elle laisse dans le deuil sa soeur Madeleine et son époux Hubert Harel, leurs enfants Marc-André (Lyne Turcotte) et Jean-Nicolas (Virginie Galarneau) ainsi que leurs petits-enfants Arthur, Édouard et Clémence. L'ont précédée ses frères: André (feu Jeannine Benoit), Pierre (feu Gertrude Angrignon) et Jean (Denise Patenaude). Elle laisse également ses autres neveux et nièces, son filleul Patrice Chartier et Sylvia Laporte ainsi qu'autres parents et amis.La famille désire remercier le personnel de l'étage Signature de la résidence Ambiance.La famille accueillera parents et amis en l'église Saint-François-Xavier de Bromont, le samedi 9 mars 2019 à compter de 11h30, suivi des funérailles à 13h. Direction funéraire:997 DES COLOMBESGRANBY, QC J2J 2R2www.famillebessette.comTél.: 450-777-1171 ou 1-888-730-6666Téléc.: 450 777-4393