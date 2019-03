LANG, Laurette née Laforest



À Montréal, le 24 février 2019, l'âge de 95 ans, est décédée Mme Laurette Laforest Lang, épouse bien-aimée de feu M. René Lang.Prédécédée par sa fille Viviane Lang (feu Yves Therrien), elle laisse dans le deuil sa fille Johanne (Jacques Fortin), ses petits-enfants Isabelle Therrien (William White) et Jean-Alexandre D'Etcheverry (Stéphanie Guindon), ses arrière-petits-enfants Arnaud et Xavier, sa soeur Juliette Laforest, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1255 Beaumont, Ville Mont-Royal,le samedi 9 mars 2019 de 14h à 17h, suivi d'une cérémonie commémorative au salon à 17h.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou à la Société Alzheimer du Canada.