LAPOINTE, Guylaine



À Montréal, le 23 février 2019, est décédée Guylaine Lapointe, conjointe bien-aimée de Denis Primeau.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa mère Madeleine (feu André), sa soeur Carole, ses frères Normand (Sylvie) et Michel, sa belle-fille Julie, son beau-fils Manuel, sa belle-soeur Lise, son beau-frère André (Lucie), ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 10 mars 2019 de 13h à 17h au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700 rue Beaubien est, Montréal.Suivra un hommage à Guylaine à 17h au salon.