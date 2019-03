ALEXANDER (née Brousseau) Claire

ALEXANDER (née Brousseau)

Le 23 février 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Claire Alexander, épouse de feu Marcel Alexander et mère de feu Carmen (feu Jean).Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (France), Louis (Johanne), Suzanne (feu Pierre), Lucette (Stéphane) et Line (Jacques), ses douze petits-enfants et leurs conjoints, ses dix-neuf arrière-petits-enfants, son beau-frère Léonard ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 9 mars 2019 de 10h à 12h ainsi que de 13h30 à 16h, suivi d'une liturgie de la Parole en la chapelle de la résidence :7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.comAu lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Charles-LeMoyne serait apprécié.