SALVADORE (née Lefebvre)

Mariette



À Montréal, le 21 février, à l'âge de 76 ans, est décédée Mariette Lefebvre, épouse de feu Angelo Salvadore, mère de feu Johanne Bertrand.Elle laisse dans le deuil ses petites-filles Mélissa et Sandra, ses arrière-petits-enfants, son frère Jean, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexele samedi 9 mars dès 13h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 16h30 au même endroit.