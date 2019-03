GINGRAS, Jean-Paul



À Longueuil, le mardi 26 février 2019 est décédé, à l'âge de 79 ans, Jean-Paul Gingras, époux de Gisèle Harbour.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Claude) et Michel (Francine), ses petits-enfants Maxime, Marie-Claude (Yves), Marilyne (David), Catherine (Samuel), Patrick et Carolane, ses arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 10 mars 2019 de 10h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.