La nouveauté a pour effet de stimuler de façon quasi exponentielle l’excitation sexuelle ! C’est pourquoi cette semaine je vous propose des choses à tester en couple.

Naturellement, il importe de placer le tout dans un contexte de consentement libre et éclairé, mais également à l’intérieur de certaines balises : celles de vos limites personnelles et/ou de couple. Attention : prudence et bon jugement ne vont pas toujours de pair avec un degré d’excitation extrême. C’est pourquoi vous devez redoubler votre attention en la matière.

Oser... oui, mais...

Les explorations sensuelles agréables risquent fort de causer une envie folle de se reprendre. Oui, mais qu’en est-il de ces comportements qui sortent des sentiers battus et qui ne se produisent qu’en de rares occasions... C’est-à-dire quand toutes les planètes s’alignent et que Mercure ne rétrograde pas...

Doit-on les espérer, les conquérir davantage afin de s’assurer des galipettes prodigieuses ? Nul besoin de faire tant d’efforts, il suffit cependant d’oser être imaginatif.

Angélique, une lectrice de 45 ans, nous raconte : « Je me suis toujours dit que les meilleures sensations sexuelles sont obtenues grâce à une dose élevée d’audace ! Mon ancien chum, qui avait 10 ans de moins que moi (eh oui, j’ai été une cougar), avait le don de transporter mon corps dans une tout autre dimension ! J’ai ressenti des sensations que je n’imaginais pas possibles. Je venais de me séparer, j’avais vécu tant de violence. Mais lui, avec sa douceur et son amour, m’a permis d’expérimenter des choses nouvelles. Avec lui, j’ai osé poser nue, je me suis fait manger à quatre pattes sur le comptoir de cuisine et j’ai envoyé tant de sextos que ma compagnie de téléphone a dû en être scandalisée ! Oser est donc devenu un leitmotiv ! »

Des craintes associées à la peur, au jugement ou à toutes autres raisons, toutes plus légitimes les unes que les autres, contribuent inévitablement à la censure. Alors avant de s’aventurer hors des sentiers battus, assurez-vous d’être dans un état qui vous permet de prendre les meilleures décisions pour vous et votre partenaire. Notion indispensable en sexualité !

Expériences à essayer... ou non

Avant de s’aventurer vers de nouveaux comportements, donnez-vous la peine d’avoir une bonne discussion, franche et honnête, avec l’élu de votre cœur. Non seulement la confiance doit régner, mais le désir d’abandon et de laisser- aller doit ressortir haut et fort ! Quelques idées, à essayer... ou non. C’est selon votre degré d’aisance, de confiance, de lâcher-prise, d’appartenance à certaines valeurs...

Faire un FaceTime/Skype érotique

Pratiquer le sexe oral avec un bonbon à la menthe pour accentuer le contraste chaud/froid

Faire une surprise à l’autre sur son lieu de travail et ne pas porter de sous-vêtements

Avoir des relations sexuelles de type marathon, toute la nuit, presque sans arrêt

Aller boire un verre dans un endroit sexy, dans un club échangiste ou tout autre endroit que vous ne fréquentez pas habituellement

Utiliser un vibrateur pour obtenir l’orgasme (que vous soyez un homme ou une femme)

Goûter à toutes les parties du corps de l’autre lors de vos ébats amoureux

Bref, il n’en tient qu’à vous pour augmenter la liste ! Sachez que tous les comportements sexuels doivent impérativement se pratiquer de façon sécuritaire et responsable. Votre plaisir n’en sera que décuplé ! Et si vous choisissez de ne pas tester des choses en couple, sachez vous respecter jusqu’au bout !