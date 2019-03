LACHAMBRE (née Pouliot)

Jeannine



À Montréal, le 19 février 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Jeannine Lachambre.Elle laisse dans le deuil ses enfants Nicole (Jean-Yves Lalande), Francine, Claude (Michelle Pilon) et Gilles (Carolle Desmarais), ses neuf petits-enfants et ses huit arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses soeurs Anita et Cécile (René Beaucage), neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin (édifice à l'arrière) du complexe funéraire:le samedi 11 mai 2019 de 11h à 17h, une célébration commémorative suivra au même endroit à 17h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'hôpital Sacré-Coeur seraient appréciés.