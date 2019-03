Alexandre Daigle, 38e meilleur joueur de l’histoire de la LHJMQ

Ancienne gloire des Tigres de Victoriaville, le Québécois Alexandre Daigle a été élu au 38e rang du palmarès des 50 meilleurs joueurs de l’histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Le circuit québécois, qui célèbre cette année son 50e anniversaire, a dévoilé, samedi, l’identité des 10 joueurs occupant les positions 40 à 31 dans le cadre du deuxième segment de ce scrutin.

Les 30 meilleurs joueurs, en fonction uniquement de ce que les joueurs ont pu accomplir lors de leur passage dans la LHJMQ, seront dévoilés au cours des prochaines semaines.

Daigle, qui a été le premier choix au total des Sénateurs d’Ottawa au repêchage de 1993, occupe donc la 38e position.

«Au début des années 90, la LHJMQ vibrait au rythme d’Alexandre Daigle, a-t-on souligné. Premier choix de la séance de sélection du circuit en 1991, le Lavallois faisait courir les foules partout où se rendaient les Tigres.»

«Lors des saisons 1991-1992 et 1992-1993, le numéro 91 de l’équipe des Bois-Francs a compilé des saisons de 110 et 137 points à l’âge de 16 et 17 ans, avant de devenir le tout premier choix de l’encan annuel de la LNH en 1993, a-t-on ajouté. Patineur explosif, Daigle est revenu dans le circuit Courteau en 1994 après une année complète chez les professionnels alors qu’un conflit de travail sévissait dans la LNH. Au total, il aura donc cumulé 281 points en 137 matchs au niveau junior. Daigle a aussi remporté la médaille d’or avec Équipe Canada junior en 1993 et en 1995. Le 17 février 2017, les Tigres de Victoriaville ont retiré son chandail numéro 91.»

Claude Giroux à l’honneur

Les neuf autres joueurs à l’honneur dans la portion du palmarès dévoilée samedi sont : Zachary Fucale, Tim Bernhardt, Robert Picard, Robert Desjardins, Pierre Lacroix, Gilbert Delorme, Claude Verret, Claude Giroux et Martin Lapointe.

Les athlètes sélectionnés font partie d'un petit groupe qui se démarque des 9511 joueurs qui ont joué dans la LHJMQ au fil des 50 dernières années.

La semaine dernière, la Ligue de hockey junior majeur du Québec avait dévoilé les positions 50 à 41. Alexander Radulov avait notamment été nommé au 44e échelon.

Positions 40 à 31