Antoine Gélinas-Beaulieu impressionne aux Mondiaux

Le patineur de vitesse québécois Antoine Gélinas-Beaulieu s’est imposé sur 500 m aux Championnats du monde de patinage de vitesse toutes distances de l’ISU, samedi, à Calgary.

Le Sherbrooke, qui a établi une nouvelle marque personnelle de 35,53 secondes, a terminé devant le Néerlandais Patrick Roest et le Norvégien Sverre Lunde Pederson.

«Je n’aurais pu demander mieux au 500 m, a commenté Gélinas-Beaulieu par voie de communiqué. Tout le travail que j’ai investi ces derniers mois pour améliorer ma vitesse et ma puissance a vraiment paru sur la glace aujourd’hui. C’est un incroyable sentiment du devoir accompli que je ressens.»

Les choses ont été un peu plus compliquées pour Gélinas-Beaulieu sur 5000 où il s’est classé 23e rang.

Après avoir concouru sur deux distances, le Québécois est 20e au classement général. L’Albertain Ted-Jan Bloemen est sixième tandis que l’Ontarien Jordan Belchos est 16e.

Du côté féminin, Valérie Maltais a pris le 10e rang au 3000 m et le 21e au 500 m. Au classement cumulatif, la patineuse québécoise est 17e. Ses compatriotes Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann sont respectivement 6e et 12e.